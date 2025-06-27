Україна отримала перші кораблі з обіцяного пакета допомоги

Бельгія та Нідерланди передали Україні два тральщики для пошуку та знищення мін у морі. Про це повідомили у пресслужбі нідерландського міністерства оборони 26 червня.

За даними міністерства, передача суден відбулася раніше, під час церемонії на бельгійській військово-морській базі в Зебрюгге. З міркувань безпеки про передачу тральщиків повідомили тільки наприкінці червня.

Україна отримала бельгійський мінний тральщик BNS Narcis та нідерландське судно Zr.Ms. Vlaardingen. Тральщики перейменували на честь тимчасово окупованих українських міст Мелітополь та Генічеськ.

Nederland en België dragen 2 mijnenjagers over aan Oekraïne.



Zeer belangrijk voor Oekraïne vanwege veiligheid op de Zwarte Zee, en ook breder voor handelsroutes en voedselzekerheid.



In korte tijd zijn de Oekraïne bemanning en technici opgeleid. Trots op deze prestatie! pic.twitter.com/MaM7lCsywW — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) June 26, 2025

«Пожертва є результатом інтенсивної співпраці між Україною, Бельгією та Нідерландами. Перед передачею перших двох кораблів новий український екіпаж вже пройшов інтенсивне навчання. Військові отримали підтримку від бельгійських та нідерландських тренерів, техніків та команд з технічного обслуговування», – повідомили у пресслужбі Міноборони Нідерландів.

Ще один тральщик, Zr.Ms. Makkum, передадуть наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, на початку червня Нідерланди оголосили про новий оборонний пакет для України на 400 млн євро, який спрямований на забезпечення морської безпеки. До пакета увійде понад сотня кораблів, патрульних та транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій та понад 50 морських дронів.