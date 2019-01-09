Нідерландський корабель НАТО увійде у Чорне море

Військовий корабель Нідерландів, який очолив одну з постійних груп НАТО, планує зайти в Чорне море. Про це 8 січня заявив глава місії України при НАТО Вадим Пристайко.

Пристайко відзначив, що в Чорному морі діє доктрина, що встановлює кількість, тоннаж і час перебування тут військових кораблів, що обмежує кількість перебування кораблів НАТО у Чорному морі. Тому відбувається такий ротаційний принцип: одні судна входять у Чорне море, інші його покидають.

Пристайко також натякнув, що американський десантний корабель Fort McHenry увійшов в акваторію Чорного моря 6 січня саме для підтримки України.

«Якщо читати офіційну заяву Міноборони США про заходження цього корабля в акваторію Чорного моря, то можна розуміти, що корабель заходить для надання підтримки союзникам і партнерам НАТО. У Чорному морі є три союзника НАТО: Болгарія, Румунія і Туреччина, і лише два партнери: Україна і Грузія. Тобто можна зрозуміти, кого має на увазі американське оборонне відомство», - сказав він.

Нагадаємо, що 7 січня десантний корабель 6-го флоту ВМС США USS Fort McHenry увійшов у Чорне море. Зазначається, що корабель, який може розмістити на своєму борту то півтисячі морських піхотинців, буде проводити спільні операції з союзниками і партнерами для забезпечення безпеки і стабільності в Європі.