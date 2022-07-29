Танк-мостоукладник Biber

Німеччина вирішила передати Україні шістнадцять броньованих мостоукладників, повідомило Міністерство оборони Німеччини в п’ятницю, 29 липня.

«З метою подальшої підтримки сухопутних сил України, міністерка [оборони Німеччини Крістін] Ламбрехт вирішила передати партію з 16 броньованих мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водних та інших перешкод на полі бою», – сказано в повідомленні.

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Zur weiteren Unterstützung der Landstreitkräfte hat Ministerin Lambrecht entschieden, ein Paket von 16 Brückenlegepanzern Biber zu liefern. Mit diesem können im Gefecht Gewässer oder Hindernisse überwunden werden.

https://t.co/xON5bHucPC pic.twitter.com/SogH3mD3B0 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) July 29, 2022

За інформацією німецького оборонного відомства, «Бібери» використовують для швидкого створення мостів для подолання військами водних перешкод і складного рельєфу, коли ширина потрібної переправи не перевищує 20 метрів. Кожен з елеметів для мосту має довжину близько 11 метрів (створений міст - 22) і ширину чотири метри. Такий міст може витримувати у тому числі бронетехніку.

Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пояснила, чому її країна повільно допомагає Україні зброєю.