Німеччина передасть Україні 16 броньованих мостоукладників Biber
Техніку передають з метою підтримки українських сухопутних сил
Німеччина вирішила передати Україні шістнадцять броньованих мостоукладників, повідомило Міністерство оборони Німеччини в п’ятницю, 29 липня.
«З метою подальшої підтримки сухопутних сил України, міністерка [оборони Німеччини Крістін] Ламбрехт вирішила передати партію з 16 броньованих мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водних та інших перешкод на полі бою», – сказано в повідомленні.
За інформацією німецького оборонного відомства, «Бібери» використовують для швидкого створення мостів для подолання військами водних перешкод і складного рельєфу, коли ширина потрібної переправи не перевищує 20 метрів. Кожен з елеметів для мосту має довжину близько 11 метрів (створений міст - 22) і ширину чотири метри. Такий міст може витримувати у тому числі бронетехніку.
Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пояснила, чому її країна повільно допомагає Україні зброєю.