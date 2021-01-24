Німеччина закупила 200 тис. доз експериментального препарату від коронавірусу на основі антитіл. Про закупівлю препарату заявив міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан в інтерв’ю Bild.

За його словами, на придбання 200 тис. доз препарату федеральний уряд витратив 400 млн євро.

«Антитіла працюють як пасивна вакцинація. Введення антитіл може допомогти пацієнтам у групі ризику на початковому етапі, щоб у них не виробилося серйозніших симптомів хвороби», – пояснив Шпан.

За словами очільника німецького МОЗ, препарати на основі антитіл лікарі виписуватимуть пацієнтам на індивідуальній основі. Крім того, призначені вони лише для дорослих, у яких Covid-19 проходить в легкій формі або із дещо посиленими симптомами.

Німецький уряд домовився про закупівлю антитіл у американських компаній Eli Lilly та Regeneron. Саме препаратом останньої лікували екс-президента США Дональда Трампа.

Препарати на основі антитіл уже схвалив Інститут Пауля Ерліха. Країна стала першою в ЄС, хто схвалив такі ліки до використання.

Препарати на основі антитіл скорочують кількість вірусних часток в організмі, а отже, полегшити перебіг хвороби та прискорити одужання. Попередні дані свідчать, що найбільш дієвим препарат є для людей, у яких до того не було антитіл.