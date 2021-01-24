Німеччина першою в ЄС дозволить лікування Covid-19 за допомогою антитіл
МОЗ Німеччини заявило, що лікування препаратами на основі антитіл працюватиме як «пасивна вакцинація»
Німеччина закупила 200 тис. доз експериментального препарату від коронавірусу на основі антитіл. Про закупівлю препарату заявив міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан в інтерв’ю Bild.
За його словами, на придбання 200 тис. доз препарату федеральний уряд витратив 400 млн євро.
«Антитіла працюють як пасивна вакцинація. Введення антитіл може допомогти пацієнтам у групі ризику на початковому етапі, щоб у них не виробилося серйозніших симптомів хвороби», – пояснив Шпан.
За словами очільника німецького МОЗ, препарати на основі антитіл лікарі виписуватимуть пацієнтам на індивідуальній основі. Крім того, призначені вони лише для дорослих, у яких Covid-19 проходить в легкій формі або із дещо посиленими симптомами.
Німецький уряд домовився про закупівлю антитіл у американських компаній Eli Lilly та Regeneron. Саме препаратом останньої лікували екс-президента США Дональда Трампа.
Препарати на основі антитіл уже схвалив Інститут Пауля Ерліха. Країна стала першою в ЄС, хто схвалив такі ліки до використання.
Препарати на основі антитіл скорочують кількість вірусних часток в організмі, а отже, полегшити перебіг хвороби та прискорити одужання. Попередні дані свідчать, що найбільш дієвим препарат є для людей, у яких до того не було антитіл.