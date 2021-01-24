Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що не має наміру змінювати правила щодо масок, пошитих з тканини, через поширення нових штамів коронавірусу, оскільки вони передаються тим же шляхом, що й початковий варіант. Як інформує ВВС, таку заяву ВООЗ змушена була зробити після того, як влада Німеччині та Австрії зобов'язала всіх носити у транспорті і магазинах лише хірургічні маски або респіратори (типу FFP2).

Ще 19 січня, влада Німеччини повідомила про посилення та продовження локдауну в країні до 14 лютого. Серед нових карантинних заходів - запровадження обов'язкового носіння медичних масок у магазинах та у громадському транспорті.

При цьому дозволені будуть як найбільш поширені одноразові медичні маски, так і респіратори класів FFP2 чи KN95/N95. Водночас використовувати маски з тканини та прикривати рота й носа предметами одягу заборонено.

Раніше влада Австрії через нові штами коронавірусу продовжила дію локдауну, який мав закінчитися 24 січня, ще на тиждень – до 7 лютого.

Також з 25 січня громадяни повинні будуть носити справжні захисні маски у громадському транспорті та в приміщеннях, а не тканинні покриття для обличчя. Люди з низьким рівнем заробітку отримають такі маски безкоштовно.

Як інформував ZAXID.NET, раніше ВООЗ констатувала зростання смертності від коронавірусу і припустила, що це може бути пов'язано із перевантаженням системи охорони здоров'я, або появою нових штамів