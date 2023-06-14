Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та федеральний канцлер Олаф Шольц на прес-конференції з нагоди ухвалення Стратегії національної безпеки, Берлін, 14 червня 2023

Німеччина вперше у своїй історії ухвалила Стратегію національної безпеки. Її 14 червня на прес-конференції представив канцлер Олаф Шольц.

Як пише Spiegel, Політичне середовище Німеччини в галузі безпеки значно змінилося за останні півтора року, сказав Шольц, маючи на увазі війну Росії проти України та атаки на трубопровід «Північний потік».

«Безпека у XXI столітті – це більше ніж військові дії та дипломатія. Російська агресивна війна проти України показала, що мир і свобода не падають з неба. Виклики безпеки Німеччини пронизують усі сфери життя. Це стосується, наприклад, ліків, а також кіберпростору та чистоти води», – сказала міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Відповідно до документа, в майбутньому зовнішні та внутрішні загрози варто розглядати разом. Крім можливих військових небезпек, це також включає кібератаки, можливі атаки на критично важливу інфраструктуру і зміну клімату.

У Стратегії національної безпеки йдеться: «Сьогоднішня Росія є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні в найближчому майбутньому».

Концепція нацбезпеки Німеччини складається з трьох основних пунктів:

оборонність: підтверджується мета витрачати 2% ВВП на оборону;

стійкість: базовий вільний демократичний порядок має бути краще захищений від нелегітимного впливу ззовні. Залежності, наприклад, у постачанні сировини, повинні бути зменшені;

наполегливість: швидкі дії повинні допомогти уникнути криз або помʼякшити їхні наслідки. Це стосується питань клімату, біорізноманіття, екосистем та продовольчої безпеки.

У сфері обороноздатності будуть заходи на кшталт посиленого захисту від шпигунства та саботажу, гармонізація європейського контролю за експортом озброєнь та розширення кібер- та космічних можливостей.