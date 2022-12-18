Із 1 січня Німеччина підвищить розмір виплат українським біженцям. Загалом виплати зростуть на 53 євро. Про це повідомляє німецьке видання rbb24.de.

Із 2023 року через інфляцію в Німеччині підвищують ставку допомоги з безробіття для місцевих мешканців. Ці виплати зростуть і для тих українців, які набули статусу тимчасового захисту в Німеччині.

Зокрема, зросте розмір виплат для самотніх дорослих чи батьків-одинаків –до 502 євро (зараз 449 євро).

Також зросте фінансова підтримку інших соціально незахищених категорій:

повнолітні – 451 євро (зараз 404 євро);

діти 14-17 років – 420 євро (зараз 376 євро);

діти 6-13 років – 348 євро (зараз 311 євро);

діти віком до 5 років – 318 євро (зараз 285 євро).

«Вам не потрібно подавати нову заяву на допомогу громадянина. Одержувачі Hartz IV автоматично переводяться на новий дохід громадянина і отримують підвищені стандартні ставки», – повідомили у німецькому міністерстві праці.

Зазначимо, що згідно з останніми дослідженнями німецьких соціологічних інститутів, 34% українських біженців хочуть залишитися у Німеччині до закінчення бойових дій в Україні, а 26% – планують залишитися в Німеччині. Загалом через війну до Німеччини виїхали близько 900 тисяч українців.