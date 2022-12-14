Україна отримала 200 млн євро грантових коштів від Німеччини для внутрішньо переміщених осіб, повідомило Міністерство фінансів.

«До державного бюджету України надійшов грант в обсязі 200 млн євро від Кредитної установи для відбудови (KfW)», – сказано в повідомленні.

Ці грантові кошти надав уряд Німеччини за Програмою підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні. Кошти буде направлено на покриття витрат загального фонду державного бюджету з виплати допомоги на проживання переселенців.

Програму підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб в Україні, яка фінансується KfW, спрямовано на пом’якшення негативного впливу на умови життя цих людей під час війни. Метою програми є посилення спроможності уряду України надавати належну підтримку переселенцям, офіційна кількість яких значно зросла від початку війни.