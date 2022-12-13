У застосунку «Дія» з’явилися дві нові послуги для внутрішньо переміщених осіб. Відтепер переселенці зможуть змінювати онлайн адресу своєї реєстрації, а також скасовувати статус внутрішньо переміщеної особи.

«Якщо ви переїхали в інше місто чи змінили адресу, повідомте про це державу за кілька кліків у Дії», – повідомив сервіс на своєму Telegram-каналі.

У повідомленні наголошується, що для зміни місця реєстрації потрібно перебувати за новою адресою фізично та підтвердити геолокацію.

Окрім того, внутрішні переселенці, які повернулися додому, зможуть скасувати статус ВПО онлайн. Команда «Дії» зазначила, що обидві послуги є автоматичними.

«Це означає, що процес відбувається без участі держслужбовця, а вам більше не потрібно чекати на його рішення. Працюємо з Мінсоцполітики, щоб ви отримували держпослуги швидко та якісно», – йдеться у повідомленні.

Зазначені послуги доступні для українців, які мають довідку внутрішньо переміщеної особи в «Дії».