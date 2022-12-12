Вже незабаром на порталі «Дія» фізичні особи-підприємці зможуть миттєво отримувати витяги з Єдиного державного реєстру. Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

Витяг із ЄДР підтверджує, що людина займається бізнесом або робила це раніше. Також він потрібен для участі в тендерах, укладання договорів та отримання банківських послуг.

Наразі Міністерство цифрової трансформації розпочинає запис на бета-тестування.

«Раніше, щоб отримати витяг із ЄДР, підприємець міг витратити добу на походи до держустанов, збирання папірців, сплату адмінзбору та іншу бюрократію. Ми змінюємо послугу, роблячи її в кілька кліків», — наголосив він.

Федоров закликає українців, які мають електронні підписи та займаються або займалися бізнесом, долучатися до бета-тестування нової послуги.