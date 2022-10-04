За словами голови МЗС Німеччини Анналени Бербок, питання про репарації «закрите»

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок відкинула вимогу Польщі про виплату мільярдних репарацій за шкоду, завдану під час Другої світової війни. Про це з посиланням на німецьке видання Bild повідомляє «Європейська правда».

Як повідомляється, на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау у Варшаві Бербок заявила, що питання про репарації «закрите» для Німеччини.

Тим самим голова німецького зовнішньополітичного відомства підтвердила офіційну позицію її держави, що діяла впродовж багатьох років, яка полягала у відсутності правових підстав для вимог репарацій з боку Польщі.

Зазначимо, що раніше МЗС Польщі надіслало дипломатичну ноту до Берліна з вимогою відшкодувати збитки, завдані під час Другої світової війни. У документі сказано, що сторони повинні вжити заходів для «постійного врегулювання наслідків агресії та німецької окупації в 1939-1945 роках».

1 вересня у Польщі була представлена доповідь про репарації за військові втрати, яких країна зазнала внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні. Голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що «боротьба за репарації триватиме довго, але ми будемо її проводити з усією послідовністю в глобальному масштабі».

Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих (1,32 трлн доларів США).