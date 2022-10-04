Німеччина відхилила вимоги Польщі щодо виплат репарацій
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок відкинула вимогу Польщі про виплату мільярдних репарацій за шкоду, завдану під час Другої світової війни. Про це з посиланням на німецьке видання Bild повідомляє «Європейська правда».
Як повідомляється, на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау у Варшаві Бербок заявила, що питання про репарації «закрите» для Німеччини.
Тим самим голова німецького зовнішньополітичного відомства підтвердила офіційну позицію її держави, що діяла впродовж багатьох років, яка полягала у відсутності правових підстав для вимог репарацій з боку Польщі.
Зазначимо, що раніше МЗС Польщі надіслало дипломатичну ноту до Берліна з вимогою відшкодувати збитки, завдані під час Другої світової війни. У документі сказано, що сторони повинні вжити заходів для «постійного врегулювання наслідків агресії та німецької окупації в 1939-1945 роках».
1 вересня у Польщі була представлена доповідь про репарації за військові втрати, яких країна зазнала внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні. Голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що «боротьба за репарації триватиме довго, але ми будемо її проводити з усією послідовністю в глобальному масштабі».
Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих (1,32 трлн доларів США).