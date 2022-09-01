Ярослав Качинський презентував рапорт про втрати Польщі під час Другої світової війни

Польща вимагатиме від Німеччини виплату воєнних репарацій на понад 6,2 трлн злотих (понад 1,5 трлн доларів), за завдану шкоду під час Другої світової війни. Про це 1 вересня заявив лідер правлячої партії «Право і Справедливість» Ярослав Качинський перед презентацією у Варшаві рапорту про втрати, яких зазнала Польща внаслідок агресії та німецької окупації під час Другої світової війни, повідомляє Polsat.

За словами Качинського, суму втрат, завданих Німеччиною в роки війни, «визначено консервативним методом, і її можна значно збільшити».

«Це дуже серйозна сума, але якщо брати до уваги те, що такі відшкодування платяться десятиліттями, а відшкодування Франції за Першу світову війну завершили виплачувати близько десяти років тому, ця сума для німецької економіки є цілком прийнятною і вона її значно не обтяжить», – заявив Качинський.

Качинський визнав, що очікує негативної реакції німецької влади на це рішення, але наголосив, що «за такі справи часом треба боротися багато років».

Згодом в МЗС Німеччини дійсно негативно відреагували на заяву польської влади. Речник міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що «Польща вже давно, у 1953 році, відмовилася від будь-яких подальших репарацій», а пізніше «кілька разів підтверджувала цю відмову». На його думку, «це основа нинішнього європейського порядку».

Польща не вперше порушує питання про репарації, які Берлін рішуче відкидає, посилаючись на рішення Польщі 1953 року відмовитися від вимог про репарації проти Східної Німеччини.

З моменту приходу до влади у 2015 році правляча партія Польщі «Право і справедливість», колишня партія президента Анджея Дуди, просувала питання про військові репарації, заявляючи, що Німеччина несе «моральний обов’язок» у цьому питанні.

Офіційна Варшава стверджує, що угода про відмову від репарацій 1953 року є недійсною, оскільки була укладена під тиском СРСР, тодішньою комуністичною владою Польщі з нині неіснуючою Німецькою Демократичною Республікою.