Перемовини про купівлю АТБ тривали з березня по липень 2026

Німецька мережа супермаркетів Lidl вела переговори з власниками АТБ про можливе придбання українського ритейлера. Сторони обговорювали умови угоди кілька місяців, однак домовитися не змогли. За однією з версій, Lidl навіть зробив пропозицію, але вона не влаштувала власників АТБ. За іншою – до конкретної оферти справа не дійшла, повідомляє Forbes Ukraine.

Переговори тривали з березня до липня 2026 року. Lidl залучив компанію Deloitte, щоб проаналізувати фінансові показники української мережі. До повноцінної перевірки бізнесу, або due diligence, справа не дійшла. Видання з посиланням на керівництво АТБ зазначає, що німецькі консультанти кілька разів перевіряли звітність компанії, мовляв, спочатку інвестори навіть не повірили в такі високі показники.

Виторг АТБ у 2025 році зріс на 18% і сягнув 294,2 млрд грн з урахуванням ПДВ та акцизів. Без цих податків – 247,35 млрд грн. Рентабельність за EBITDA становить близько 4%. Водночас представник керівництва мережі стверджує, що з урахуванням логістичного та м’ясного бізнесу й інших компаній групи реальна EBITDA може сягати 13% виторгу, а прибуток – 10%.

Чому Lidl цікавився купівлею АТБ?

У керівництві АТБ повідомили, що переговори не дійшли до конкретної пропозиції про купівлю, сторони радше обговорювали можливі варіанти співпраці. Зокрема, Lidl цікавили великі магазини площею від 700 м². Також обговорювали варіант, за якого німецька мережа могла б зайти на український ринок разом із партнером, який узяв би на себе менші супермаркети.

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Водночас співрозмовник видання з інвестиційного ринку розповів іншу версію: за його словами, Lidl таки запропонував ціну, але вона не влаштувала жодного з трьох співвласників АТБ – Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна. Один із них нібито вважав, що німецька компанія розраховувала придбати бізнес значно дешевше через повномасштабну війну.

Утім, переговори не зіпсували відносин між компаніями. Lidl запропонував АТБ консультаційну допомогу, зокрема щодо логістики та складської інфраструктури. Співрозмовник з інвестиційного ринку також стверджує, що власники української мережі зустрічаються з представниками німецької компанії приблизно раз на квартал. Сторони домовилися повернутися до питання можливого придбання, коли безпекова ситуація в Україні покращиться.

У Lidl відмовилися коментувати плани виходу на український ринок, назвавши цю інформацію комерційно чутливою. В АТБ також не стали коментувати переговори.

Lidl потенційно хоче вийти на український ринок

Для Lidl придбання АТБ могло б стати способом швидко вийти на український ринок і отримати вже сформовану мережу магазинів, постачальників та логістичну інфраструктуру. За кількістю торгових точок АТБ навіть перевищує польський бізнес Lidl. Наразі українська мережа має понад 1300 магазинів, тоді як у Польщі німецький ритейлер – майже 1000.

Польський ринок, який є одним із найближчих до українського за споживчими звичками та логістикою, уже насичений конкурентами. Тому, на думку керівного директора інвестиційно-банківського департаменту Concorde Capital Ігоря Сотника, купівля АТБ могла б стати для Lidl довгостроковою інвестицією, передусім вона дала б змогу закріпитися в Україні, отримати доступ до місцевих постачальників і потенційно постачати українські товари на інші ринки групи Schwarz, якій належить Lidl.

Примітно, що АТБ свого часу розвивалася за моделлю німецьких дискаунтерів, спершу мережа орієнтувалася на формат жорсткого дискаунтера, як у Aldi, але згодом перейшла до м’якшої моделі, яку використовує Lidl, вона передбачає ширший асортимент, стандартні магазини, власну логістику та виробництво.

Це вже не перша спроба продати АТБ

Іноземні інвестори щонайменше тричі цікавилися придбанням української мережі. Ще у 2011 році інвестиційний підрозділ британського банку HSBC розглядав можливість залучення стратегічного інвестора або проведення IPO АТБ. Тоді мережа вже була лідером за кількістю магазинів – їх налічувалося 443. Британські інвестбанкіри могли оцінювати бізнес приблизно у 1,2 млрд доларів. Чому тоді угода не відбулася, невідомо.

Ще одну пропозицію власники АТБ отримали до повномасштабної війни від польського підприємця Маріуша Світальського – засновника торговельних мереж Biedronka та Żabka. Він нібито пропонував попередню угоду, за якою АТБ мали придбати за 4,5 млрд доларів упродовж двох місяців. Однак у керівництві української мережі таку пропозицію сприйняли скептично, зокрема через відсутність повноцінного аудиту та перевірки бізнесу.

Скільки може коштувати АТБ?

За даними Forbes, нинішні власники АТБ оцінюють операційну компанію у 8–10 EBITDA, Такий показник використовують для порівняння вартості компаній з урахуванням їхніх операційних фінансових результатів. При цьому середній мультиплікатор для ритейлерів у Європейському Союзі становить 8,5 EBITDA, а в Північній Америці – 9,2.

Однак підсумкова вартість АТБ залежить від того, які саме фінансові показники брати до розрахунку. Якщо використовувати EBITDA «АТБ-Маркет» за звітністю за 2025 рік – 10,1 млрд грн, – потенційна вартість угоди може становити приблизно 2–2,5 млрд доларів.

Водночас представник керівництва АТБ наполягає, що реальні показники прибутковості бізнесу вищі, якщо враховувати інші компанії групи. Тому оцінка вартості мережі може відрізнятися залежно від того, які активи та фінансові результати включатимуть у потенційну угоду.