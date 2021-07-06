Mercedes-Benz V-Class/Mansory

Спеціалісти тюнінгового ательє Mansory створили розкішний лайнер для тривалих подорожей на базі Mercedes-Benz V-Class. Mercedes-Benz V-Class отримав нову, дуже солідну зовнішність. А ще, салон преміального мікроавтобуса перетворили на справжню оазу комфорту. Тож тюнінгований V-Class тепер мало чим поступається розкішним лімузинам від Maybach.

Характерною особливістю мікроавтобуса від німецького тюнера є масивна решітка радіатора. Mansory Mercedes-Benz V-Class також має салон як у лімузина.

Двоколірне оздоблення кузову Mansory Mercedes-Benz V-Class доповнює масивну радіаторну решітку, ще більше посилюючи подібність до автомобілів Maybach.

Дещо дивними видаються чорні глянцеві акценти, що обрамлюють повітроводи в передньому бампері – такі пасують спорткарам, а не імпозантним автомобілям, яким прагне бути мінівен від Mansory. Втім, фарба в колір кузову легко виправить ситуацію.

Всередині Mercedes-Benz V-Class від Mansory – справжня оаза комфорту

Комплект тюнінгу включає подвійні ДХВ у повітроводах, хромовані молдинги на вікнах та хромовані наконечники вихлопу, великі колісні диски з шинами Michelin, карбоновий капот та деталі кузову.

Салон здається дуже гарним місцем для відпочинку під час тривалої подорожі. У ньому є індивідуальні капітанські крісла з великою кількістю регулювань та розкладні столи, не кажучи вже про додаткові вентиляційні отвори та фіранки на тонованих вікнах.