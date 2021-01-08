Діти у Німеччині колядують у костюмах трьох царів

Впродовж різдвяних свят у Німеччині діти ходять колядувати у костюмах трьох царів, а зібрані пожертви вони традиційно віддають на благодійність. Цього року німецькі діти колядують під гаслом «Принеси благословення, будь благословенням. Підтримай дітей в Україні і всьому світі». Таку благодійну ініціативу підтримали президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Анґела Меркель, йдеться сайті на DW.

Організатори благодійної кампанії збирають гроші для дітей з України, які виховуються без батьків. Допомогу отримають діти, які живуть з одним з батьків, бабусею, дідусем або у прийомних сім'ях саме через те, що їхні батьки виїхали на заробітки за кордон.

Таку благодійну акцію вже підтримали президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр з дружиною, а також канцлерка Німеччини Анґела Меркель. Вони записали відеозвернення та відзначили, що допомагаючи дітям з України й усього світу, колядники роблять цей світ кращим і яскравішим.

Зібрані під час кампанії кошти буде передано благодійній організації «Карітас України»