Вищий адміністративний суд міста Грайфсвальда відхилив позов екологічної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) щодо газопроводу «Північний потік-2». Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

Екологи вимагали доповнити рішення про планування газогону дослідженням ризиків, які пов'язані з небезпечними викидами метану. У своєму позові вони послалися на нові дослідження, які стосуються впливу метану на довкілля.

У суді відповіли, що газогон уже перевірили на газонепроникність, як цього вимагають правила безпеки. Також там зазначили, що рішення про затвердження планування газогону вже врахувало оцінку вплину на довкілля, зокрема викиду метану.

Організація анонсувала нові судові позови проти дозволу на будівництво та експлуатацію «Північного потоку-2». У DUH заявили, що вплив цього газогону на клімат залишається неконтрольованим.

«Після затвердження планування газогону стали відомі нові відомості про масштаби та наслідки викидів метану в ланцюжку постачання природного газу. Це не відіграло жодної ролі у попередньому процесі затвердження. Метан є основним компонентом природного газу та надзвичайно шкідливий для клімату», – наголосили екологи.

У січні 2021 року DUH уже блокував прокладання труб російського газопроводу. Ця організація спільно з Союзом охорони природи та біорізноманіття оскаржувала рішення про додатковий дозвіл на будівництво газопроводу у водах Німеччини. Відтак вони заморозили будь-які роботи на період оскарження.