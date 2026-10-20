Ніжний паштет з опеньків. Рецепт дня
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Паштет з опеньків виходить ароматним, ніжним і добре смакує зі свіжим хлібом або грінками. Гриби поєднуються з обсмаженими морквою та цибулею, а спеції й оцет надають закусці виразнішого смаку. Такий паштет можна приготувати в сезон грибів і подати до повсякденного чи святкового столу. Для рецепта використовуйте лише перевірені їстівні гриби, які пройшли належну термічну обробку. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|Відварені опеньки
|1200 г
|Цибуля
|250 г
|Морква
|250 г
|Олія
|250 мл
|Сіль
|до смаку
|Чорний мелений перець
|до смаку
|Лавровий лист
|2 шт.
|Чорний перець горошком
|3 шт.
|Оцет
|1 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Відваріть опеньки в підсоленій воді до готовності, злийте воду й дайте грибам стекти. Перекрутіть їх через м’ясорубку.
Крок 2
Очистьте моркву, натріть на тертці й обсмажте на 100 мл олії. Наріжте цибулю кубиками, додайте до моркви й тушкуйте овочі приблизно 10 хвилин.
Крок 3
З’єднайте подрібнені гриби з овочами та ретельно перемішайте.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Посоліть і поперчіть грибну суміш до смаку.
Крок 5
Додайте лавровий лист, перець горошком, оцет і решту олії. Ще раз добре перемішайте.
Крок 6
Поставте суміш на слабкий вогонь і готуйте, періодично помішуючи, щоб вона не пригоріла. У вихідному рецепті вказано дві години тушкування.