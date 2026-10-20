Паштет з опеньків виходить ароматним, ніжним і добре смакує зі свіжим хлібом або грінками. Гриби поєднуються з обсмаженими морквою та цибулею, а спеції й оцет надають закусці виразнішого смаку. Такий паштет можна приготувати в сезон грибів і подати до повсякденного чи святкового столу. Для рецепта використовуйте лише перевірені їстівні гриби, які пройшли належну термічну обробку. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти Відварені опеньки 1200 г Цибуля 250 г Морква 250 г Олія 250 мл Сіль до смаку Чорний мелений перець до смаку Лавровий лист 2 шт. Чорний перець горошком 3 шт. Оцет 1 ст. л. Спосіб приготування: Крок 1 Відваріть опеньки в підсоленій воді до готовності, злийте воду й дайте грибам стекти. Перекрутіть їх через м’ясорубку. Крок 2 Очистьте моркву, натріть на тертці й обсмажте на 100 мл олії. Наріжте цибулю кубиками, додайте до моркви й тушкуйте овочі приблизно 10 хвилин. Крок 3 З’єднайте подрібнені гриби з овочами та ретельно перемішайте. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Посоліть і поперчіть грибну суміш до смаку. Крок 5 Додайте лавровий лист, перець горошком, оцет і решту олії. Ще раз добре перемішайте. Крок 6 Поставте суміш на слабкий вогонь і готуйте, періодично помішуючи, щоб вона не пригоріла. У вихідному рецепті вказано дві години тушкування. Пам’ятайте, що тривале варіння та стерилізація банок не гарантують безпечності домашніх грибних консервів. Не закривайте цей паштет для зберігання за кімнатної температури. Для безпечнішого варіанту охолодіть готову страву, зберігайте в холодильнику та споживайте протягом кількох днів або заморозьте порціями.