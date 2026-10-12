Ікра з маслюків – смачна грибна закуска, яку можна намазувати на хліб або подавати до картоплі та інших гарнірів. Поєднання грибів, моркви й цибулі робить її ароматною та поживною. Для приготування підійдуть навіть великі маслюки, які незручно маринувати цілими. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Маслюки 1 кг Цибуля ріпчаста 400 г Морква 400 г Соняшникова олія 100 мл Сіль 1/2 ст. л. Чорний мелений перець 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Ретельно помийте маслюки, виріжте зіпсовані ділянки на ніжках і шапинках та зніміть плівку з шапинок.

Крок 2 Відваріть гриби в підсоленій воді протягом 20 хвилин після закипання. Відкиньте їх на друшляк і дочекайтеся, поки стече зайва рідина. Подрібніть відварені маслюки за допомогою м’ясорубки або блендера до однорідної консистенції.

Крок 3 Почистьте моркву, помийте її та натріть на середній тертці. Почистьте цибулю й дрібно наріжте. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Розігрійте соняшникову олію в сковороді з товстим дном. Додайте цибулю та моркву й обсмажуйте приблизно 3 хвилини, поки овочі злегка не підрум’яняться.

Крок 5 Додайте до овочів подрібнені гриби, посоліть і поперчіть. Зменште вогонь до мінімуму та готуйте близько 30 хвилин, постійно помішуючи, щоб суміш не підгоріла.

Крок 6 Розкладіть гарячу грибну ікру в чисті стерилізовані банки та накрийте кришками, не закручуючи їх. Поставте банки в каструлю на рушник, налийте воду до рівня плічок і стерилізуйте 30–40 хвилин.

Крок 7 Щоб грибні консерви були безпечними, важливо дотримуватися правильної технології приготування. Простого кип’ятіння банок у воді недостатньо для тривалого зберігання грибів за кімнатної температури. Тому не залишайте такі заготівлі в коморі, якщо вони не пройшли належної обробки.