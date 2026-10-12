Ікра з маслюків на зиму. Рецепт дня
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Ікра з маслюків – смачна грибна закуска, яку можна намазувати на хліб або подавати до картоплі та інших гарнірів. Поєднання грибів, моркви й цибулі робить її ароматною та поживною. Для приготування підійдуть навіть великі маслюки, які незручно маринувати цілими. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Маслюки
|1 кг
|Цибуля ріпчаста
|400 г
|Морква
|400 г
|Соняшникова олія
|100 мл
|Сіль
|1/2 ст. л.
|Чорний мелений перець
|1 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Ретельно помийте маслюки, виріжте зіпсовані ділянки на ніжках і шапинках та зніміть плівку з шапинок.
Крок 2
Відваріть гриби в підсоленій воді протягом 20 хвилин після закипання. Відкиньте їх на друшляк і дочекайтеся, поки стече зайва рідина. Подрібніть відварені маслюки за допомогою м’ясорубки або блендера до однорідної консистенції.
Крок 3
Почистьте моркву, помийте її та натріть на середній тертці. Почистьте цибулю й дрібно наріжте.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розігрійте соняшникову олію в сковороді з товстим дном. Додайте цибулю та моркву й обсмажуйте приблизно 3 хвилини, поки овочі злегка не підрум’яняться.
Крок 5
Додайте до овочів подрібнені гриби, посоліть і поперчіть. Зменште вогонь до мінімуму та готуйте близько 30 хвилин, постійно помішуючи, щоб суміш не підгоріла.
Крок 6
Розкладіть гарячу грибну ікру в чисті стерилізовані банки та накрийте кришками, не закручуючи їх. Поставте банки в каструлю на рушник, налийте воду до рівня плічок і стерилізуйте 30–40 хвилин.
Крок 7
Щоб грибні консерви були безпечними, важливо дотримуватися правильної технології приготування. Простого кип’ятіння банок у воді недостатньо для тривалого зберігання грибів за кімнатної температури. Тому не залишайте такі заготівлі в коморі, якщо вони не пройшли належної обробки.
Крок 8
Після обробки обережно дістаньте банки, герметично закрийте їх відповідними кришками та дайте охолонути. Зберігайте ікру лише в умовах, передбачених перевіреним рецептом консервування.