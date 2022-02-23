У середу, 23 лютого, після 16:30 низка сайтів органів державної влади припинили роботу. Згодом стало відомо, що це сталося через DDoS-атаку.

Офіційні сайти Верховної Ради України, Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ та Міністерства реінтеграції окупованих територій не відкриваються зовсім.

Сайти Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони працюють з перебоями.

Водночас сайти Національної поліції та президента України працюють у звичайному режимі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пізніше повідомив, що сайти припинили роботу через атаку хакерів, яка почалася близько 16:00.

«Приблизно з 16:00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів ВР, КМУ та МЗС», – написав Федоров у Telegram.

Крім того, про DDoS-атаку на свій сайт повідомили журналісти одного з найпопулярніших новинних сайтів – 24tv.ua.

Зазначимо, що раніше до схожих інцидентів призводили масштабні кібератаки росіян.

Метою DDoS-атак є спрямування великої кількості запитів до сервера з метою припинення його роботи.