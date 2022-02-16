Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров DDos-кібератака на держоргани та банки, яка сталась 15 лютого, є найбільшою в історії України. Про це очільник Мінцфири заявив на брифінгу 16 лютого.

«Вчора, 15 лютого, була здійснена найбільша в історії України DDoS-атака на урядові сайти, на банківський сектор… Ця атака має безпрецедентний характер. Зрозуміло, що вона готувалася заздалегідь і ключова ціль цієї атаки – дестабілізація, посіяти паніку, зробити все, щоб в нашій країні з’явився певний хаос в діях українців», – відзначив він.

Міністр додав, що атака була добре скоординованою і на її організацію потрібно було витратити мільйони доларів.

«Вартість подібної атаки – це мільйони доларів. Вектори атак були організовані з різних країн. Найголовніше, що ми були готові до цього», – сказав Федоров.

Заступник голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Віктор Жора розповів, що вчора після початку атаки ряд ресурсів примусово вимкнули, щоб запобігти її поширенню.

«Зараз ситуація є повністю контрольованою. Атака продовжується. Середні показники потужності атаки, які фіксує система захищеного доступу до інтернету Держспецзв’язку, сягають десятків мегабіт на секунду. Ми фіксуємо комбінацію методів, тобто цілу низку технологій атак на веб-ресурси», – розповів чиновник.

Нагадаємо, що 15 лютого «ПриватБанк» та «Ощадбанк» кілька годин переживали DDoS-атаку. Не працювали, зокрема, банкомати й термінали самообслуговування. Користувачі також скаржилися на перебої в роботі мобільних додатків банків. Також потужну DDoS-атаку пережив портал «Дія».

Наступного дня деяким клієнтам «ПриватБанку» надходили смс-повідомлення з невідомих номерів, де було вказано про проблеми в роботі фінансової установи. DDoS також продовжуються, але наразі ситуацію взяли під контроль. Справитись з атакою допомогли американські фахівці. Трафік із сайту Міноборони наразі спрямували через додатковий сервіс захисту, розташований у США.