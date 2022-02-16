Офіційний портал Міністерства оборони України у вівторок зазнав безпрецедентної DDoS-атаки, спрямованої на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких він працює. Однак, оскільки сайт захищений від класичних DDoS-атак, то хакери для атаки скористалися вразливістю, яку вони знайшли у його коді.

«Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Ми можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось», – повідомила прес-служба Міноборони в середу, 16 лютого.

У відомстві уточнили, що фахівці Міноборони за підтримки всіх суб'єктів, причетних до гарантування кібербезпеки, налаштували додатковий захист і виконали технічні роботи для відновлення штатного функціонування сайту.

«Нам також запропонували підтримку партнери зі США, надавши технічні консультації та сервіси додаткового захисту, що вкотре є підтвердженням політичних домовленостей щодо співпраці у сфері кібербезпеки, досягнутих ще в листопаді 2021 року», – зазначили у Міноборони.

У прес-службі Міноборони констатували, що атаки на сайт міністерства триватимуть. Іноді вони призводитимуть до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено. Там зазначили, що оновлення програмного забезпечення сайту заплановане і відбудеться в плановому порядку.

Нагадаємо, масштабна DDoS-атака у вівторок, 15 лютого, зачепила не лише сайт Міноборони, але й також сайти Збройних сил та систем інтернет-банкінгу державних «ПриватБанку» й «Ощадбанку». Роботу сервісів вже відновлено.