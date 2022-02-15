Клієнти державних «ПриватБанку» та «Ощадбанку» повідомляють про збої в роботі сервісів, зокрема, Приват24 та Ощад 24/7.

Як пише у вівторок, 15 лютого, НВ, користувачі «Ощадбанку» скаржаться у соцмережах, що банкомати та термінали не працюють, з карток не можна зняти або зарахувати на них гроші.

Представники банку запевняють, що проблеми були точковими та робота сервісів відновлена.

«Наразі проблем з проведенням операцій через банкомати чи термінали банку не спостерігається», – повідомляють в Ощадбанку.

Однак клієнти пишуть, що збої в роботі програми та онлайн-сервісів продовжуються. Зокрема, не відкривається сторінка онлайн-банкінгу «Ощадбанку».

Клієнти «ПриватБанку» також пишуть у соцмережах про перебої, зокрема, про проблеми з завантаженням нового додатку Приват24 та з переказами коштів.

У «ПриватБанку» сьогодні заявляли, що реєструють звернення клієнтів «про дезінформаційні повідомлення щодо перебоїв в роботі банку».

«Ця інформація є неправдивою і вводить в оману наших клієнтів», – зазначили в банку.

Утім, за інформацією клієнтів банку, банкомати «ПриватБанку» працюють, а термінали – ні.

Паралельно припинили роботу сайти Міністерства оборони України і Збройних сил України. На сторінці відомства у Facebook інформації про причини припинення роботи сайту немає.

«Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомляє, що на вищезгадані сайти відбувається хакерська атака. Вона відрізняється від нещодавньої, зараз відбувається потужна ДДОС-атака. Це означає, що системи не можуть працювати належним чином через велику кількість запитів до них.