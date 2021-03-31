Вісім поїздів далекого спрямування та приміські, які прямують через київську станцію «Дарниця», відстають від графіку на 1-2 години. Про це повідомляє «Укразалізниця» у середу, 31 березня.

Причина затримки – кражідка електрокабелю і, відповідно, закритий сигнал світлофора на самій станції.

Наразі через крадіжку затримано такі поїзди:

№150 Ходорів – Полтава (+1.02);

№1/2 Ходорів – Костянтинівка (+0.52);

№137 Сватове – Хмельницький (+ 1.04);

№19/20 Попасна – Київ (очікується на + 0.20);

№712 Київ – Костянтинівка (з Києва +0.20).

Приміські поїзди:

№6902 Київ – Ніжин (+ 0.52);

№6804 Київ – Яготи (+ 0.53);

№6901 Ніжин – Київ (+ 1.13).

«Укразалізниця» прогнозує, що рух нормалізується через дві години.