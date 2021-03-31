Низка поїздів затримуються через крадіжку електрокабелю на станції у Києві
Потяги відстають від графіку на 1-2 години
Вісім поїздів далекого спрямування та приміські, які прямують через київську станцію «Дарниця», відстають від графіку на 1-2 години. Про це повідомляє «Укразалізниця» у середу, 31 березня.
Причина затримки – кражідка електрокабелю і, відповідно, закритий сигнал світлофора на самій станції.
Наразі через крадіжку затримано такі поїзди:
- №150 Ходорів – Полтава (+1.02);
- №1/2 Ходорів – Костянтинівка (+0.52);
- №137 Сватове – Хмельницький (+ 1.04);
- №19/20 Попасна – Київ (очікується на + 0.20);
- №712 Київ – Костянтинівка (з Києва +0.20).
Приміські поїзди:
- №6902 Київ – Ніжин (+ 0.52);
- №6804 Київ – Яготи (+ 0.53);
- №6901 Ніжин – Київ (+ 1.13).
«Укразалізниця» прогнозує, що рух нормалізується через дві години.
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