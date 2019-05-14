НКРЕ знову перевірятиме облгази через платіжки за газ

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕ), проведе перевірку 14-ти облгазів на предмет виконання операторами приписів щодо усунення порушень законодавства, виданих регулятором за результатами попередніх планових і позапланових перевірок. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Це рішення було прийнято на засіданні НКРЕ у вівторок, 14 травня.

Рішення стосується «Волиньгаз», «Житомиргаз», «Закарпатгаз», «Запоріжгаз», «Івано-Франківськгаз», «Київоблгаз», «Львівгаз», «Рівнегаз», «Сумигаз», «Харківгаз», «Харківміськгаз», «Хмельницькгаз», «Чернівцігаз», «Чернігівгаз». Всі облгази входять в «Регіональну газову компанію» (РГК) Дмитра Фірташа.

Як інформував ZAXID.NET, в березні і квітні регулятор вже перевіряв облгази. Це пов'язано з тим, що восени 2018 року ці фірми почали відправляти споживачам газу платіжки зі збільшеними і донарахованими обсягами споживання. 23 листопада 2018 року НКРЕ заборонила облгазам проводити подібні донарахування користувачам, але компанії рішення регулятора проігнорували.

У зв'язку з цим у січні 2019 року НКРЕ звернулася до Державної регуляторну службу з проханням провести позапланові перевірки 20 облгазів.

У результаті цих перевірок 19 березня 2019 року регулятор підтвердив порушення з боку облгазів Фірташа. Після перевірки «Вінницягазу», «Волиньгазу» і «Київоблгазу» - у всіх трьох виявили порушення ліцензійних умов. Згодом були оштрафовані і інші облгази РГК.

У квітні 2019 року облгази Фірташа почали судитися НКРЕ через штрафи за донарахування побутовим споживачам обсягів газу. Однак вони програли перші суди з штрафів НКРЕ, але продовжили донарахування за газ.