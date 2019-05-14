З 1 травня в кожній області України діє свій тариф на доставку газу
«Укртрансгаз» вже надіслав постачальникам газу для населення нові угоди на транспортування газу
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Після запровадження НКРЕКП нових тарифів для АТ «Укртрансгаз» із 1 травня у кожному регіоні країни діє своя ціна на газ для побутових споживачів. Про це повідомляє прес-служба ГС «Асоціації газового ринку України» («АГРУ»), пише «Економічна правда».
Зазначимо, що до цього нововведення вартість газу була єдина для споживачів у всіх регіонах.
«Тому що для всіх областей діяв однаковий загальний тариф на доставку газу, який складався з тарифу на транспортування для «Укртрансгазу» і тарифу на розподіл для операторів ГРМ», – пояснили в «АГРУ».
Зазначається, що «Укртрансгаз» вже надіслав постачальникам газу для населення нові угоди на транспортування газу.
Зазначимо, що кінцева вартість природного газу для потреб побутових споживачів на Львівщині становить 8206,5 грн за 1 тис. куб. м. Детально про кінцеву вартість природного газу для потреб побутових споживачів у розрізі територій ліцензованої діяльності з розподілу газу та деталізацією кожного компонента вартості газу можна ознайомитися в таблиці:
Вартість природного газу у травні 2019 року.
Вартість природного газу у червні 2019 року.
Зміна вартості газу залежно від регіону зумовлена рішенням НКРЕКП запровадити для дочірньої компанії «Нафтогаз України» – АТ «Укртрансгаз» тариф на транспортування газу, виходячи із замовленої потужності.
«Він передбачає, що споживачі газу (зокрема й побутові) сплачуватимуть за послуги транспортування газу газотранспортною системою фіксовану ставку (абонплату) у розмірі 157,19 грн за тис./ куб. м (без ПДВ). Ця ставка є складовою кінцевої вартості газу для населення і діє для всіх областей України», – пояснили в Асоціації.
Зазначимо, що 14 травня «Нафтогаз України» розіслала контрагентам додаткові угоди, які містять нову ціну газу при постачанні на умовах покладання спеціальних обов'язків. Нова ціна майже на 4% нижча ніж та, що діяла в квітні.
Так, ціна становить 5 990 грн за тис. куб. м без урахування ПДВ і вартості доставки. Нова ціна на 245 грн за тис. куб. м або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні.
При цьому, за інформацією наявною у розпорядженні Асоціації, кінцева вартість газу мала б становити 8 247,00 грн. за 1 000 м3.