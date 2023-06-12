Американська компанія не вийшла з російського ринку від початку повномасштабного вторгнення

Низка норвезьких компаній відмовилася співпрацювати з всесвітньо відомою американською кондитерською компанією Mondelez, яка виробляє шоколад Milka, Alpen Gold, печиво Oreo, а також володіє торговою маркою «Корона». Компанія продовжує співпрацю з Росією, тому норвезькі підприємства оголосили їй бойкот, повідомило Reuters.

Йдеться про авіакомпанії SAS і Norwegian Air, залізничну групу SJ, мережу готелів Strawberry, роздрібну мережу Elkjop, транспортний холдинг Fjord Line та Норвезьку футбольну асоціацію, які заявили про припинення продажу продукції Mondelez через її позицію щодо Росії. У Mondelez заявили, що хочуть обговорити бойкот із представниками норвезького уряду.

За словами представників Mondelez, компанія не продає продукцію російського виробництва в Норвегії та хоче пояснити свою позицію перед норвезькою владою. У компанії повідомили, що нібито ведуть обмежену діяльність на території Росії, призупинили інвестиції та рекламу.

У Норвегії, а також Швеції, Mondelez відома місцевими виробниками шоколаду Freia та Marabou. Їхній продаж буде припинено, оскільки українське НАЗК внесло американську компанію до списку спонсорів війни.

Нагадаємо, 25 травня виробник Milka потрапив до списку міжнародних спонсорів війни. Річ у тім, що Mondelez не вийшла з російського ринку від початку повномасштабної війни проти України. За даними НАЗК, американська компанія має щорічний дохід приблизно у 26 млрд доларів та працює у 160 країнах світу, включно з Україною та Росією, і за час повномасштабної війни поповнила бюджет Росії на понад 61 млн доларів.