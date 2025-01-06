«Носферату» уже заробив 100 млн доларів

Готичний горор «Носферату» успішно стартував у прокаті, перевершивши усі очікування та прогнози. Картина Роберта Еґґерса зібрала за різдвяний вікенд у США 40,8 млн доларів, а загалом за перші 10 днів прокату картина уже зібрала 100 млн доларів, пише Variety.

Нагадаємо, «Носферату» вийшов у світовий прокат наприкінці грудня, в Україні його показують із 2 січня. Бюджет фільму становить 50 млн доларів.

Нагадаємо, що «Носферату» – рімейк однойменної німої картини Фрідріха Мурнау (1922), котра своєю чергою була перефразуванням роману Брема Стокера «Дракула». Сюжет розповідає про агента з нерухомості, котрий вирушає до трансильванського замку укласти угоду із загадковим графом Орлоком, не здогадуючись, що граф має плани на його дружину. Головні ролі зіграли Ніколас Голт, Лілі-Роуз Депп, Білл Скашґорд, Віллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Емма Коррін та інші.

«Ваяна 2» тим часом продовжує ставити рекорди. Анімаційний фільм Disney заробив близько 960 млн доларів та готується увійти до числа мільярдерів 2024 року. Нагадаємо, Ваяна отримує несподіваний поклик від своїх предків-мандрівників, який спонукає її вирушити в нову пригоду через далекі моря Океанії. Вона возз'єднується зі своїм другом, напівбогом Мауї, щоб зняти прокляття, накладене на прихований острів Мотуфету, який колись слугував сполучною ланкою для океанських народів.

«Муфаса», попри скромний старт, наразі має 476 млн доларів (його бюджет становить 200 млн).

Пригодницька драма «Муфаса: Король Лев» є одночасно продовженням мультфільму «Король Лев» 2019 року та його приквелом. Режисером проєкту став Баррі Дженкінс, для якого це перший анімаційний фільм у його кар’єрі. Про старт робіт над мультфільмом оголосили у 2020 році. Тоді ж стало відомо, що над музикальним супроводом працює Ханс Циммер. Прем’єру заплановано на літо 2024 року, коли виповнюється 30 років з появи на екранах оригінального мультфільму «Король Лев».