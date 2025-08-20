У 90-х – на початку 2000-х виник справжній бум мультсеріалів, які торкалися серця кожного глядача. Покоління, яке виросло на «Невгамовних» та «Гей, Арнольде», і досі пам’ятає іменна головних героїв та цінності, закладні в цих мультиках.

ZAXID.NET пропонує пригадати найбільш популярні мультсеріали тих часів. Більшість з них транслювалися в Україні в 2000-х роках. Обережно, ця добірка може викликати ностальгію.

«Невгамовні» (1991-2004)

Rugrats

Американський мультсеріал, в центрі сюжету якого друзі-малюки, які шукають пригод, поки їхні батьки займаються побутовими справами. Головні герої – Томмі Піклз, Чакі Фінстер, Філ і Ліл Девілль, Анжеліка Піклз та їх батьки. Мультсеріал показує світ і відносини батьків очима дитини.

«Гей, Арнольде!» (1996-2004)

Hey Arnold!

Головний герой – школяр-четвертокласник Арнольд, який живе з дідусем Філом і бабусею Гертрудою в пансіоні «Сансет Армз». Його батьки Стела і Майлс зникли безвісти, коли брали участь в рятувальній операції. Сюжет мультсеріалу складається зі шкільних пригод Арнольда і його друзів, а також із історії таємного кохання Хельги Патакі до Арнольда.

Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!

«Справжні монстри» (1994-1997)

Aaahh!!! Real Monsters

Мультсеріал розповідає історію про монстрів, які живуть у каналізації. Головні герої – Гикач, Обліна та Нечупара навчаються в Академії Монстрів під керівництвом Гримля. Хоч монстрики і страшні на вигляд, але їхнє життя та стосунки між ними майже нічим не відрізняються від життя звичайних школярів.

«Сейлор Мун» (1992-1997)

Sailor Moon Sailor Stars

Один із перших японських аніме на українському телебаченні. Головні персонажки, яких називають «сейлор-воїтельками», – молоді дівчата, які можуть перетворюватися на героїнь, названих на честь Місяця (Сейлор Мун) та планет Сонячної системи (Сейлор Меркурій, Сейлор Марс). Головна героїня – 14-річна школярка з Токіо Усаґі Цукіно. Вона була звичайною підліткою, яка не любила школу та обожнювала відеоігри. Одного разу Усаґі зустрічає кішку Луну, яка вміє розмовляти. Магічна істота допомогла Усаґі пробудити чарівні здібності й навчила її перетворюватись на Сейлор Мун.

«Оггі та Кукарачі» (1997-2019)

Oggy et les Cafards

Кіт Оггі живе у двоповерховому будинку в передмісті і любить спокій. Але сусіди, з якими Оггі змушений ділити будинок, – це три таргани зі злим почуттям гумору, що роблять його життя жахливим. Їхня головна мета – заволодіти холодильником, у якому зберігається вся їжа.

«КітПес» (1998-2005)

CatDog

Мультсеріал розповідає про істоту, яка поєднує в собі і кота, і собаку. Раз у раз їхнє мирне життя переривається або черговою божевільною витівкою Кота чи Пса. Їхні прагнення найчастіше – цілком протилежні, але вони не можуть вдіяти нічого окремо один від одного. Тому впродовж серіалу їм доводиться шукати згоди, аби заводити друзів та жити у своєму будиночку.

«Корпорація монстрів» (2001)

Monsters, Inc.

Сюжет оповідає про місто Монстрополіс, яке заселяють монстри. Головним підприємством міста є фабрика страху – «Корпорація монстрів». До завдання співробітників входить з’являтись дітям уночі, лякаючи їх, і добувати таким чином дитячий плач – енергію, завдяки якій живе місто. Команда лідерів з лякання, Саллі та Майк, добрі й чарівні монстри, зовсім не страшні й дуже веселі.

«Губка Боб Квадратні Штани» (1999-2002)

SpongeBob SquarePants

Дії мультсеріалу відбуваються на дні Тихого океану в невеликому вигаданому містечку Бікіні-Боттом. У ролях – антропоморфні представники морської фауни: губка, морська зірка, восьминіг, краби, а також білка та суперкомп'ютер. Головний герой мультсеріалу – Губка Боб Квадратні Штани, який живе в ананасі з равликом Ґері.