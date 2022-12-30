«АртБроня» – це мистецтво, що рятує життя.

Мистецький проект «АртБроня» складається із 12 бронеплит, які врятували українським військовим життя. Тож кожен з експонатів має сліди ворожих куль чи осколків.

Нова пошта допомогла привезти виставку «АртБроня» до Львова / Фото Львівської ОВА

Створили виставку 12 відомих українських живописців. Свої роботи вони презентували у Києві, а відтепер їх можна побачити у Львові. Сталось це завдяки Новій пошті, яка організувала та сплатила доставку експонатів.

«Виставка дуже об'ємна, багато матеріалів та упакування. Але у всьому цьому нам допомагає Нова пошта – професійна і відома компанія в системі логістики. І те, що вони це роблять – і в Україні, і в Європі – мені особисто полегшує завдання, тому що ця частина в руках професійних людей», – зазначив Олександр Ковальчук, ініціатор та керівник проекту «АртБроня».

Нова пошта – професійна і відома компанія в системі логістики

Одна з центральних робіт виставки – ікона «Архистратиг Михаїл». Автор створив її з благословення церкви та Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Це символ перемоги світла над темрявою.

Головний експонат виставки «АртБроня» / Фото Львівської ОВА

Виставку «АртБроня» покажуть у Європі

Виставку експонуватимуть у Львові упродовж 3 тижнів. А вже наприкінці січня 2023 року «АртБроня» вирушить спочатку до Польщі, а далі – в інші країни Європи. Подбає про це логістичний партнер проекту Нова пошта.

«Нова пошта – це незрима нитка єднання українців, єднання України та світу. І в цьому проекті ми знову це підтверджуємо. Ми привезли експонати до Львова. А далі вони знову помандрують світом. Усі зібрані кошти підуть на придбання засобів захисту для ЗСУ», – розповіла Олена Плахова, директорка з управління репутацією Нової пошти.

Коли проект завершить своє турне, мистецькі роботи продадуть з аукціону. Всі виручені кошти спрямують на допомогу ЗСУ. Зокрема, організатори виставки планують закупити бронежилети, шоломи, навушники, рукавиці, окуляри, а також костюми для саперів. Бо «АртБроня» – це мистецтво, що рятує життя.

Нова пошта привезла до Львова виставку «АртБроня»: дивіться відео