Поки що дорожчають старі автомобілі, черга - за новими

Динаміка зростання витрат на виробництво і падіння обсягів вже невдовзі може стати суттєвою проблемою. Автомобілі ось-ось стануть набагато дорожчими. Виробники та покупці повинні до цього підготуватися, вважають у Bloomberg.

Ціна всього, з чого складається транспортний засіб, зростає. Мова йде буквально про всі компоненти. Від сталі, що використовується для кузовів, до пластмаси, з якої роблять бампери та обшивки дверей. Вони доволі швидко дорожчають.

До поточних витрат, як і раніше, додається робоча сила, логістика, інвестування в нові технології та інфляція.

Натомість допомагає автомобільній промисловості зменшення кількості компонентів. Попри всі скарги на дефіцит різних деталей, включаючи чіпи, виробники автомобілів опублікували дуже непогані фінансові результати у першому кварталі.

Але водночас виробники автомобілів говорять про зниження виробництва автомобілів, а це тривожний знак. Автогіганти, включаючи найбільших у світі Toyota Motor Corp. та Ford Motor Co., заявили, що цього року вироблять набагато менше автомобілів, ніж торік. Очікується, що лише через дефіцит чіпів буде вироблено майже на 4 мільйони одиниць менше продукції, або -5% від передбачуваних річних продажів цього року.

Для автовиробників зростання витрат і падіння обсягів можуть стати проблемою вже невдовзі. Справа у масовості виробництва. Якщо кількість примірників знижується, то ціна продукції росте. І вся біда у тому, що такі процеси непропорційні. Наприклад, зменшивши виробництво на 10%, можна недоотримати близько 40% прибутку.

Якщо продажі почнуть сповільнюватися, автовиробники ризикують не мати прибутків, а якщо вони не підвищать ціни, то результат буде аналогічним - збитки. Споживачі будуть змушені вибирати між більш дорогим авто чи відмовою від покупки.

Така ситуація вже має свої наслідки на вторинному ринку - ціни на старі машини зростають. Їх теж не вистачає, причому ця тенденція посилюється.