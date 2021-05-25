Toyota Supra 1994 року з фільму “Форсаж”

Аукціон Barrett-Jackson проведе торги з продажу автомобіля Toyota Supra, який знімався у двох фільмах «Форсаж». Важливим аспектом в його історії є те, що актор Пол Уолкер в одній з найбільш насичених сцен першого фільму був за кермом саме цього автомобіля.

Для першого фільму «Форсаж» було підготовлено вісім майже однакових Supra. У кожного з них було своє призначення: одні використовувались для знімання зсередини кабіни, інші – для планів спереду чи ззаду, котрісь – для трюків тощо. Більшість автомобілів студія орендувала у приватних власників. Один із таких власників – Крейг Ліберман, з гаража якого на знімальний майданчик «Форсажу» потрапило чимало машин, свою Supra продав через рік, після виходу фільму, колекціонеру з Нідерландів.

Під капотом у Toyota Supra легендарний 2JZ-GTE

Крейг Ліберман знає усі подробиці про Supra, виставлену на продаж. Він розповідає, що автомобіль був придбаний студією Universal за 24 тисячі доларів, що робить його найдорожчим з восьми автомобілів «клонів». Supra мала стоковий твін-турбо мотор, чорний кузов і була повністю в заводській комплектації. Стороння фірма перетворила купе на помаранчеву «гармату», яку ми бачили на екранах.

Один із трюкових автомобілів Supra кілька років тому був проданий за 185 000 доларів. Скільки виручив за свою машину Крейг Ліберман, він не каже. Він запевняє, що екземпляр, який буде виставлений лотом №744 на аукціоні «Барретт-Джексон», коштуватиме не менше 550 тисяч доларів. Однак його не здивувала б і семизначна сума. Він називає цю машину «другою найкращою Супра з усієї серії».

Модифікації включають передній спойлер Bomex, капот у стилі TRD, заднє крило APR з алюмінію та 19-дюймові колеса Dazz Motorsport Racing Hart M5. Двигун все ще є базовим 2JZ-GTE – 3-літрова рядна турбошістка, під’єднана до 4-швидкісної автоматичної коробки передач.