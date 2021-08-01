Нові військові кораблі для України оснастять британськими ракетами
Український ракетний комплекс «Нептун» для нових кораблів не підійде через їхні розміри
Ракетні катери, які Велика Британія збудує для України, отримають британське ракетне озброєння, повідомив аташе з питань оборони посольства Великої Британії в Україні Тім Вудз.
За його словами, судно все ще проектується, але промисловість Великої Британії працює швидкими темпами над тим, щоб доопрацювати платформу і побачити, де можна встановити українські компоненти. Зокрема, йдеться про газову турбіну, щоб надати ракетним катерам тієї швидкості, яку вони потребуватимуть.
«Щодо самого боєприпасу, ми, ймовірно, матимемо на кораблі британську ракету «земля-земля». Ми спостерігаємо за «Нептуном», який Україна розробляє, який після повного введення в дію буде боєздатним ракетним комплексом. Але розмір цих суден не дозволяє розмістити «Нептун». Тому нам довелося піти на менший, але дуже потужний сучасний ракетний комплекс», – розповів Тім Вудз в інтерв’ю «Радіо Свобода».
Водночас посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив назву платформи майбутнього ракетного катера – P50U. За словами посла, над нею зараз працюють британські та українські фахівці, і в майбутньому на кораблях можливе встановлення українського «Нептуна».
«Робота над удосконаленням катерів та озброєння на них вестиметься поступово. У наших планах – можливість встановлення на них «Нептунів». Перші катери дійсно матимуть британські ракети. Але в перспективі ми плануємо розміщувати там вітчизняне оснащення», – зазначив Вадим Пристайко.
Нагадаємо, 21 червня в Одесі на борту британського есмінця HMS Defender було підписано «Меморандум про реалізацію проектів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та Військово-морськими силами України». Згідно з домовленостями, для України побудують вісім сучасних ракетних катерів. Для фінансування цих робіт Лондон надасть позику на 10 років на суму до 1,25 млрд фунтів. Перші два катери збудує у Великій Британії компанія Babcock. Решту кораблів будуватимуть в Україні.