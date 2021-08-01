Ракетні катери, які Велика Британія збудує для України, отримають британське ракетне озброєння, повідомив аташе з питань оборони посольства Великої Британії в Україні Тім Вудз.

За його словами, судно все ще проектується, але промисловість Великої Британії працює швидкими темпами над тим, щоб доопрацювати платформу і побачити, де можна встановити українські компоненти. Зокрема, йдеться про газову турбіну, щоб надати ракетним катерам тієї швидкості, яку вони потребуватимуть.

«Щодо самого боєприпасу, ми, ймовірно, матимемо на кораблі британську ракету «земля-земля». Ми спостерігаємо за «Нептуном», який Україна розробляє, який після повного введення в дію буде боєздатним ракетним комплексом. Але розмір цих суден не дозволяє розмістити «Нептун». Тому нам довелося піти на менший, але дуже потужний сучасний ракетний комплекс», – розповів Тім Вудз в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Водночас посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив назву платформи майбутнього ракетного катера – P50U. За словами посла, над нею зараз працюють британські та українські фахівці, і в майбутньому на кораблях можливе встановлення українського «Нептуна».

«Робота над удосконаленням катерів та озброєння на них вестиметься поступово. У наших планах – можливість встановлення на них «Нептунів». Перші катери дійсно матимуть британські ракети. Але в перспективі ми плануємо розміщувати там вітчизняне оснащення», – зазначив Вадим Пристайко.

Нагадаємо, 21 червня в Одесі на борту британського есмінця HMS Defender було підписано «Меморандум про реалізацію проектів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та Військово-морськими силами України». Згідно з домовленостями, для України побудують вісім сучасних ракетних катерів. Для фінансування цих робіт Лондон надасть позику на 10 років на суму до 1,25 млрд фунтів. Перші два катери збудує у Великій Британії компанія Babcock. Решту кораблів будуватимуть в Україні.