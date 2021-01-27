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Ентоні Блінкен перебуває в американській політиці близько 30 років

Сенат США затвердив кандидатуру Ентоні Блінкена на посаду державного секретаря. Його кандидатуру запропонував новий президент США Джозеф Байден.

Під час голосування Сенат, який складається із 100 сенаторів, підтримав Блінкена більшістю голосів, що означає, що пізніше цього дня він може скласти присягу головного дипломата США, повідомила агенція Reuters.

58-річний Ентоні Блінкен – давній соратник Байдена, він був його радником за часів адміністрації Барака Обами, коли Байден був віце-президентом.

Блінкен після служби на посаді радника віце-президента був підвищений до заступника держсекретаря при президентові Бараку Обамі.

Загалом Ентоні Блінкен перебуває в американській політиці близько 30 років.

Також, за даними істориків, рідня Ентоні Блінкена походить з Переяслава Київської області. Його дід народився у Києві в 1900 році. Згодом його родина виїхала до США.