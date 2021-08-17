Наразі Сергій Томнюк займається також підприємництвом

Мер Чернівців Роман Клічук призначив Сергій Томнюка новим директором КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда Каденюка. Упродовж чотирьох місяців чоловік виконував обов’язки керівника підприємства. Про розпорядження міського голови повідомив його заступник Ігор Крохмаль.

«За чотири місяці Сергій Томнюк показав себе ефективним управлінцем. Зрештою, результати підприємства говорять самі за себе. Це і відновлення авіарейсів, оптимізація витрат підприємства, відновлення інфраструктурних об’єктів», – йдеться в повідомленні Ігоря Крохмаля.

Хто такий Сергій Томнюк

Сергій Томнюк, приватний підприємець, проживає у селі Коровія Чернівецької області. Чоловік має економічну освіту. Десять років працював комерційним директором служби паливно-мастильних матеріалів Чернівецького аеропорту.

За інформацією системи YouControl, наразі чоловік очолює два товариства з обмеженою відповідальністю. ТзОВ «3С КОМПАНІ» займається оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. ТзОВ «ТІАРА-С» займається оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом, оптовою торгівлею фруктами, овочами, цукром, шоколадом, кондитерськими виробами, рибою, ракоподібними та молюсками.

Зазначимо, 26 січня цього року звільнили очільника аеропорту імені Леоніда Каденюка Ігоря Кірєєва, за словами Романа Клічука, Кірєєв не мав жодного досвіду в авіації, аби керувати підприємством. Він очолював аеропорт понад місяць. Згодом протягом двох днів обов'язки керівника аеропорту виконувала Наталія Олексюк — перша заступниця Кірєєва. Вона також не мала досвіду в авіації, адже раніше була керівницею готелю. Тоді на посаду виконуючого обов’язки директора аеропорту Роман Клічук призначив приватного підприємця Сергія Томнюка.