Орест Тимчишин 11 років працював в адміністрації Франківського району Львова

Новим головою Личаківської районної адміністрації призначили Ореста Тимчишина. Сьогодні, 22 липня, заступник міського голови Львова Андрій Москаленко представив його колективу.

Орест Тимчишин до цього був керівником Франківської адміністрації. З 2011 року працював заступником голови РА, а з кінця 2017 року – її головою.

Оксана Пригода, яка до цього виконувала обов’язки керівниці Личаківського району, повернеться до обов'язків заступниці голови району.

Як повідомили у міськраді, виконувачем обов’язків голови Франківської РА призначили Ігоря Савку.