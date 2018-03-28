Новим головою НАЗК став колишній представник «Блоку Петра Порошенка»

Мангул очолював Мелітопольську РДА та працював під керівництвом Петра Порошенка в міністерстві економіки

Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції на два роки обрано члена НАЗК Олександра Мангула. Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні агенції 28 березня, пише «Українська правда».

Заступником Мангула обрали Станіслава Патюка.

Попередня очільниця агентства Наталія Корчак склала з себе повноваження глави агентства і тепер продовжить діяльність як член НАЗК. Вона подякувала всім, хто разом із нею «пройшов нелегкий шлях становлення НАЗК».

Серед досягнень агенції за роки її керівництва Корчак назвала формування антикорупційної політики, державне фінансування партій, запуск реєстру електронних декларацій, підготовка до запуску реєстру корупціонерів. Вона також зазначила, що НАЗК підготувала та передала Кабінету міністрів проект антикорупційної стратегії на наступні 3 роки.

Як відомо, 28 березня сплив термін повноважень голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак. Згідно із законодавством, члени Національного агентства з питань запобігання корупції обираються на 4 роки, голова НАЗК обирається терміном на два роки і не може обіймати посаду два терміни поспіль.

Мангул з 2015 року до початку 2018 року очолював Мелітопольську районну державну адміністрацію Запорізької області. До цього працював заступником директора Лисичанського склозаводу «Пролетар», у Міністерстві економіки та Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва.

Також він раніше очолював місцеве відділення президентської партії БПП, а на місцевих виборах осені 2015 року очолював список партії до районної ради. «Я очолив районне відділення партії, в яку вступив достатньо свідомо, знаючи лідерські якості Петра Порошенка», – розповідав у інтерв'ю пан Мангул на посаді керівника району.

Після початку дії закону, який забороняє керівникам державних адміністрацій перебувати у партіях, він призупинив своє членство у БПП.

Наталію Корчак журналісти іноді опосередковано пов'язували з іменем Арсенія Яценюка та «Народного фронту».

Національне агентство із запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.