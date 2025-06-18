Роберт «Мадяр» Бровді (ліворуч) та Андрій «Кліма» Клименко (праворуч)

Новим командиром 414 бригади «Птахи Мадяра» призначили молодшого лейтенанта Андрія Клименка з позивним «Кліма». Про це у середу, 18 червня, повідомили у офіційному телеграм-каналі бригади, а також командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

«Маю честь повідомити: кращий з кращих, засновник та командир найпродуктивнішої у світі команди ударних БпЛА “Кліма-Team”, від сьогодні – комбриг 414 окремої бригади безпілотних систем “Птахи Мадяра”», – написав Роберт Бровді.

Андрій Клименко добровільно долучився до Збройних сил України у перший день повномасштабного вторгнення Росії. У цивільному житті Андрій Клименко був спортсменом та працював тренером. Також, за словами Бровді, Клименко є чемпіоном світу з тхеквондо.

У цивільному житті Андрій Клименко працював тренером

Роберт Бровді зауважив, що, ймовірно, Андрій Клименко став першим у сучасній історії ЗСУ молодшим лейтенантом, якого призначили командиром бригади.

«Брате, ти знаєш, що робити. Завжди поруч, а зростаюча бригада – у надійних руках», – звернувся Роберт Бровді до нового комбрига «Птахів Мадяра»

Нагадаємо, 3 червня, президент Володимир Зеленський призначив Роберта «Мадяра» Бровді командувачем Сил безпілотних систем замість Вадима Сухаревського. До цього Роберт Бровді обіймав посаду командира бригади «Птахи Мадяра».