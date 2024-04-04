Призначили нового заступника з питань цифровізації Рівненської ОВА

У четвер, 4 квітня, новим заступником голови Рівненської ОВА з питань цифровізації призначили Олександра Терещенка. Після звільнення Іванни Смачило посада була вакантною більше трьох місяців.

«Основні завдання, які поставив перед новим заступником: наближення адмінпослуг для людей за допомогою цифрових інструментів, збільшення доступності до мережі Інтернет, покращення цифрової освіти, створення систем відцифрування даних», – повідомив очільник Рівненщини Олександр Коваль.

Із березня 2021 року по грудень 2023 року посаду заступниці голови Рівненської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації обіймала Іванна Смачило. 2 січня 2023 року її призначили заступницею голови Фонду держмайна України, тож з тих пір посада була вакантною.

«Поки тривала спецперевірка, Олександр Терещенко був радником голови Рівненської ОВА. До того він очолював Тернопільський інформаційно-аналітичний центр, а також був заступником керівника Рівненського інформаційного комп’ютерного центру», – повідомив ZAXID.NET радник з інформаційної політики Рівненської ОВА Сергій Татаренко.

Додамо, що 12 березня президент України підписав розпорядження про звільнення з посади голови Сарненської РВА Олександра Кохана, якого згодом також призначили заступником голови Рівненської ОВА.