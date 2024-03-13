Олександра Кохана йде з посади голови Сарненської РВА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Кохана з посади голови Сарненської районної державної адміністрації. Замість нього тимчасового виконуватиме обов’язки перша заступниця Любов Мацигон. Відповідне розпорядження президент підписав у вівторок, 12 березня.

Як повідомила ZAXID.NET керівниця апарату Сарненської РВА Тамара Пупко, офіційних документів щодо звільнення Олександра Кохана в установу ще не надходило, тому він досі перебуває на своїй посаді. Відомо, що надалі обов’язки голови Сарненської РВА тимчасово виконуватиме його перша заступниця Любов Мацигон.

Із власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що Олександр Кохан наразі очікує розпорядження не лише про звільнення, але й про призначення на посаду заступника голови Рівненської обласної держадміністрації.

Додамо, що 41-річний Олександр Кохан у 2004 році закінчив Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту бізнесу за спеціальністю фінанси. З 2003 по 2019 рік працював у банківській сфері. Сарненську РДА очолював із 2019 року.