Максим Сандига пробув на посаді всього чотири дні

Президент України Володимир Зеленський звільнив новообраного держуповноваженого Антимонопольного комітету України Максима Сандигу, який обійняв цю посаду чотири дні тому, 18 грудня. Про звільнення йдеться в указі президента від п’ятниці, 22 грудня.

«Звільнити Сандигу Максима Вікторовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України», – йдеться в указі.

Наразі невідомо, за яких причин відбулося таке швидке звільнення посадовця. На посаді державного уповноваженого АМКУ Сандига пробув чотири дні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив Максима Сандигу 18 грудня на посаду одного з держуповноважених Антимонопольного комітету. Сам Сандига до призначення працював заступником голови Донецької ОВА Павла Кириленка, якого у вересні 2023 року призначили головою Антимонопольного комітету. Сандига працював на цій посаді з 2021 року.