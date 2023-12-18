Володимир Зеленський призначив держуповноваженого Антимонопольного комітету
До складу АМКУ увійшов колишній заступник голови Донецької ОВА Максим Сандига
Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (АМКУ) Максима Сандигу. Відповідний указ опублікували у понеділок, 18 грудня.
«Призначити Сандигу Максима Вікторовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України», – йдеться в указі.
Відповідно до закону «Про Антимонопольний комітет України», держуповноважені є членами АМКУ як вищого колегіального органу. Держуповноважені очолюють або входять до складу адміністративних колегій та виконують інші обов'язки за дорученням голови комітету.
Зазначимо, 38-річний харків’янин Максим Сандига – колишній заступник голови Донецької ОВА Павла Кириленка, якого у вересні 2023 року призначили головою Антимонопольного комітету. Сандига працював на цій посаді з 2021 року.
Зазначимо колишній колега Максима Сандиги, Павло Кириленко, посів місце Ольги Піщанської, яку Верховна Рада звільнила 5 вересня. Посаду голови АМКУ жінка обіймала з 2020 року. 2021 року розслідувачі Bihus.Info повідомили, що Піщанська стала однією з десятків людей, які отримали державні посади через наближеність до «Кварталу 95».