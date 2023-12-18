Максим Сандига був колишнім заступником Павла Кириленка, який наразі є головою АМКУ

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (АМКУ) Максима Сандигу. Відповідний указ опублікували у понеділок, 18 грудня.

«Призначити Сандигу Максима Вікторовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України», – йдеться в указі.

Відповідно до закону «Про Антимонопольний комітет України», держуповноважені є членами АМКУ як вищого колегіального органу. Держуповноважені очолюють або входять до складу адміністративних колегій та виконують інші обов'язки за дорученням голови комітету.

Зазначимо, 38-річний харків’янин Максим Сандига – колишній заступник голови Донецької ОВА Павла Кириленка, якого у вересні 2023 року призначили головою Антимонопольного комітету. Сандига працював на цій посаді з 2021 року.

Зазначимо колишній колега Максима Сандиги, Павло Кириленко, посів місце Ольги Піщанської, яку Верховна Рада звільнила 5 вересня. Посаду голови АМКУ жінка обіймала з 2020 року. 2021 року розслідувачі Bihus.Info повідомили, що Піщанська стала однією з десятків людей, які отримали державні посади через наближеність до «Кварталу 95».