Smart #1 буде використовувати платформу Geely SEA з двигуном, розміщеним ззаду

Smart оголосив, що слідом за #1 уся майбутня лінійка моделей буде позначатись символом решітки та цифровим індексом. Перший електричний кросовер під номером 1 повинен з'явитись на ринку вже цього року.

На автошоу IAA 2021 бренд Smart, який належить у рівних частинах Mercedes-Benz та Geely, представив прототип під назвою Concept #1. Зараз виробник готує дебют серійної моделі, вона повинна з'явитись на ринку до кінця цього року. Тим часом Smart показав вже серійний кросовер, але у маскувальній плівці та оголосив назву авто: #1. Номер один або хештег #1 – кожен може читати по-своєму, оскільки виробник жодним чином не коментує таку цікаву назву.

Серійний Smart #1 в маскувальній плівці. Фото Smart

Під час останніх ходових випробувань серійний кросовер перевіряли в екстремальних кліматичних умовах – у гарячій пустелі та на півночі Китаю, в 40-градусний мороз. Крім того, виробник повідомляє, що кузов серійної моделі має низький коефіцієнт аеродинамічного опору – 0,29, що не набагато вище за показник електричного седана Mercedes-Benz EQ і дуже добре для класу кросоверів.



Тизерне зображення серійного кросовера Smart #1 / Smart

Наразі відомо, що Smart #1 буде використовувати платформу Geely SEA з двигуном, розміщеним ззаду. За попередньою інформацією силова установка компактного електрокара матиме потужність близько 270 к.с. та забезпечить пробіг між заряджаннями у 500 кілометрів.

Прототип Smart Concept #1. Фото Smart