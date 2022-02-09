Оголошено номінантів премії World Car of the Year 2022

До десятки головних претендентів, які боротимуться за абсолютний титул World Car of the Year цього року увійшли: Audi Q4 e-tron, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Cupra Formentor, Genesis G70, Hyundai Tucson, Lexus NX, Honda Civic та і Toyota GR86 / Subaru BRZ.

Також були названі претенденти на звання кращого автомобіля року в окремих категоріях. Так, у категорії «електромобіль» мають шанс перемогти Audi e-tron GT, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 і Mercedes EQS.

У категорії «розкішний автомобіль» боротимуться Audi Q5 Sportback, BMW iX, Genesis GV70, Mercedes EQS і Volvo C40 Recharge, а титул «спортивний автомобіль» 2022 року може отримати Audi e-tron GT, BMW M3 / M4, Porsche 911 GT3, Toyota GR86 / Subaru BRZ або Volkswagen Golf GTI / R.

Нарешті, титул World Urban Car 2022 або «міський автомобіль року» спробують взяти Dacia Sandero, Opel Mokka, Renault Kiger, Toyota Yaris Cross і Volkswagen Taigun.

Усі вищезгадані моделі також мають шанс отримати звання «Світовий автомобільний дизайн року 2022», але журі премії виділило шість моделей, які мають вищі шанси: Audi e-tron GT, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 та Mercedes EQS.

Три фіналісти будуть оголошені 15 березня, а головний титул і розподіл категорій відбудуться на автосалоні в Нью-Йорку 13 квітня.

Фіналісти премії «Світовий автомобіль року 2022». Фото фірм-виробників, Motor1