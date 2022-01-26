Автомобіль AirCar із двигуном від BMW може розвивати швидкість понад 160 км/год і літати на висоті до 2500 метрів

Летючий автомобіль AirCar отримав сертифікат льотної придатності від Словацького транспортного управління. Компанія-розробник KleinVision заявила, що ця сертифікація відкриває можливість для масового виробництва такого авто.

Профільний сайт NewsAtlas пише, що сертифікат гібридний автомобіль отримав після того, як виконав усі стандарти Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA): налітав понад 70 годин випробувальних польотів та виконав понад 200 злетів і посадок.

AirCar наразі сертифікували у експерементальній категорії, однак він теж дозволяє здійснювати польоти. Компанія вже заявила про плани здійснити політ між Парижем та Лондоном найближчим часом.

Самий сертифікат, як наголошують в компанії, відкриває для них можливість запустити масове виробництво такого автомобіля. Крім того, KleinVision має намір подати заявку на сертифікат для літаків нормальної, службової, пілотажної та пригородної категорії, а також на отримання дозволу для руху по дорогам загального користування.

Що відомо про AirCar?

Двомісний прототип AirCar із 1,6-літровим чотирициліндровий двигун від BMW може розвивати швидкість понад 160 кілометрів на годину і літати на висоті до 2500 метрів над землею. Сам автомобіль переходить в режим літака та навпаки приблизно за дві хвилини – для цього необхідно натистинути лише кнопку.

У червні 2021 року летючий автомобіль здійснив політ від Братислави до Нітри. Він пролетів близько 75 кілометрів за 35 хвилин.