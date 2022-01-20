Репліка Porsche 918 Spyder із пластикових труб

Творіння в’єтнамського юнака важко назвати повноцінною реплікою, оскільки оригінальний Porsche 918 Spyder вона нагадує лише віддалено, але творчий підхід та заповзятість майстра заслуговують на увагу.

Щасливців, які можуть дозволити собі машину за мільйон доларів чи більше, значно менше ніж тих, хто мріє про такі авто. Та поки одні просто мріють, інші беруть і роблять. Нехай і «на коліні» – без скрупульозних вимірів та з примітивним інструментом, нехай з підручних дешевих матеріалів, але роблять. І через три місяці роботи можуть сісти за кермо омріяного авто. В якомусь сенсі.

Найчастіше репліки будують з металу, хоча деякі умільці використовують для своїх робіт дерево чи навіть папір. Умілець із В’єтнаму додав до списку DIY-матеріалів для саморобних автомобілів ще один – ПВХ. Цей матеріал майстер «видобуває» зі звичайних сантехнічних труб, які розпилює та вирівнює в листи за допомогою прогріву. З полівінілхлориду виготовлено увесь кузов репліки й навіть колісні диски.

Ютубер раніше працював з картоном, на початку відео можна побачити за його спиною паперовий Rolls-Royce Boat Tail, який він робив раніше та збудував за місяць. На роботу з ПВХ пішло більше часу – увесь процес створення подоби Porsche 918 Spyder зайняв три місяці. Умілець каже, що кузов складається з понад 300 маленьких шматочків ПВХ. Саморобний Porsche був пофарбований у шикарний білий колір і навіть отримав оригінальні шильдики. У рух його приводить пара електромоторів, тоді як оригінальний суперкар є гібридом.