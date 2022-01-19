Нова модифікація призначена для людей, які бажають поєднувати повсякденну зручність в експлуатації Taycan Cross Turismo з динамікою спортивного седана Taycan

Taycan Sport Turismo — це новий тип кузова електричного спорткара Taycan від Porsche. Сімейство моделей тепер може похвалитися третім варіантом кузова поряд зі «звичайним» спортивним седаном та версією Cross Turismo.

Нова модифікація призначена для людей, які бажають поєднувати повсякденну зручність в експлуатації Taycan Cross Turismo з динамікою спортивного седана Taycan. Перший представник родини Taycan Sport Turismo, версія GTS, з’явиться на світових ринках в кінці лютого 2022 року, а інші версії – вже за три тижні, в середині березня. Панорамний дах з керуванням інтенсивністю сонячного світла доступний як нова додаткова опція для Taycan Sport Turismo. Особливістю є захист від електричних відблисків.

З весни на вибір представлять п’ять варіантів новинки:

Taycan Sport Turismo потужністю 240 кВт (326 к. с.) із заднім приводом, опціонально доступний з акумулятором Performance Battery Plus і потужністю 280 кВт (380 к. с.), від 2 555 925 гривень*;

Taycan 4S Sport Turismo потужністю 320 кВт (435 к. с.) з повним приводом, опціонально доступний з акумулятором Performance Battery Plus і потужністю 360 кВт (490 к. с.), від 3 147 485 гривень*;

Taycan GTS Sport Turismo потужністю 380 кВт (517 к. с.) з повним приводом, від 3 861 215 гривень*;

Taycan Turbo Sport Turismo потужністю 460 кВт (625 к. с.) з повним приводом, від 4 459 205 гривень* і

Taycan Turbo S Sport Turismo потужністю 460 кВт (625 к. с.) з повним приводом від 5 404 415 гривень*.

«Поява Sport Turismo як третього варіанта кузова додає спортивності й практичності в наш модельний ряд електричних спорткарів», — зазначає Кевін Гік, віце-президент модельного ряду Taycan. «Я впевнений, що новий варіант продовжить історію успіху Taycan. Баланс і різноманітність серед п’яти моделей Sport Turismo — це те, що я вважаю особливо привабливим: у моделей є все, від неймовірно маневреного задньоприводного автомобіля до надзвичайно потужного Turbo S».

Taycan Turbo S Sport Turismo прискорюється від 0 до 100 км/год лише за 2,8 секунди, а його максимальна швидкість становить 260 км/год. Модель з найбільшим запасом ходу — Taycan 4S Sport Turismo— сягає 498 км за даними WLTP. Як представники останнього покоління Taycan, повноприводні моделі Sport Turismo наділені особливо ефективною стратегією руху. Також було покращено функції терморегуляції та заряджання.

Обидва акумулятори заряджаються від 5 до 80% за 22 хвилини і 30 секунд. Тобто, для збільшення запасу ходу на 100 км достатньо 5 хвилин заряджання.

Функціональний дизайн із практичними деталями

Taycan Sport Turismo має спортивний силует, похилу назад лінію даху і функціональний дизайн Taycan Cross Turismo. На відміну від його спорідненої моделі, у Taycan Sport Turismo відсутні будь-які елементи дизайну позашляховика. Він також доступний із заднім приводом.

Внутрішня висота кузова в задній частині на 45 мм більша, ніж у спортивного седана Taycan. Додаткові 9 мм висоти доступні над сидінням водія. Великі двері багажного відсіку забезпечують легкий доступ до відділення, яке стало набагато ширшим (801 мм) і вищим (543 мм), ніж у седані (434 мм і 330 мм відповідно).

Точний об’єм заднього багажного відділення залежить від обладнання у комплектації автомобіля. У поєднанні з пакетом Sound Package Plus багажне відділення вміщує до 446 літрів (седан: 407 літрів). Із акустичною системою об’ємного звучання BOSE Surround Sound (входить до стандартної комплектації Taycan Turbo Sport Turismo) воно вміщує 405 літрів. Зі складеними задніми сидіннями (роздільне складання 60:40) об’єм можна збільшити до 1 212 або 1 171 літра відповідно. І це ще без урахування 84 літрів у передньому багажному відділенні.

Панорамний дах з керуванням інтенсивністю сонячного світла

Новий панорамний дах з керуванням інтенсивністю сонячного світла має спеціальну функцію захисту від електричних відблисків. Велика скляна поверхня розділена на дев’ять секцій, якими можна керувати індивідуально: окремі ділянки або увесь дах можна зробити прозорими чи навпаки. Обравши другий варіант, інтер’єр залишається залитим світлом.

На додаток до цих налаштувань — Clear (прозорий) і Matt (матовий) — також можна обрати Semi (половина) і Bold (насичений). Це задані шаблони з вузькими або широкими сегментами. У ньому навіть є динамічне налаштування Roller Blind: воно активує послідовність перемикання окремих сегментів, коли водій торкається зображення даху на дисплеї.

Система дистанційного паркування Remote Park Assist та інтеграція Android Auto

Taycan Sport Turismo також є сучасним з погляду комфорту, безпеки та інформаційно-розважальної системи. Із додатковою системою дистанційного паркування власник може дистанційно керувати в’їздом на паркувальне місце і виїздом, не сідаючи за кермо. Автоматичне керування можливе для паралельних і перпендикулярних паркувальних місць, а також гаражів. Система автоматично визначає місце та вимірює його за допомогою ультразвукових датчиків і камери.

Разом із Apple CarPlay, Android Auto також інтегровано в систему Porsche Communication Management (PCM) після оновлення останнього модельного року. Окрім iPhone, відтепер підтримуються і смартфони з ОС Google — Android.

Відтепер голосовий помічник Voice Pilot краще розуміє звичайні голосові команди. Навігаційна система працює швидше: здебільшого використовує онлайн-пошук для знаходження місць серед інтересів користувача і чіткіше відображає інформацію. Планувальник заряджання додатково вдосконалили, він краще планує роботу на станціях швидкого заряджання і допомагає уникнути додаткових зупинок для заряджання. А самі зарядні станції відтепер можна фільтрувати за класом продуктивності.

* Вартість автомобіля розрахована станом на 18.01.2022 року. Наданий розрахунок є попереднім та вимагає уточнення у офіційних дилерів Porsche в Україні. Остаточна вартість автомобіля вказується у договорі купівлі-продажу на дату його укладання.