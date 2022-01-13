Porsche 911 GT3

Народжений для треку Porsche 911 GT3 є однією з останніх новинок німецької марки. Модель 2021-2022 років. вважається восьмим поколінням (992) культового спорткара, який створений для отримання максимального задоволення не від динаміки розгону, а від навантажень у віражах.

Новий 911 GT3 проїхав коло на Нюрбургрингу менш ніж за 7 хвилин – швидше, ніж куди дорожчі і потужні Porsche 918 Spyder і McLaren 720S. У GT3 повністю нова двоважільна передня підвіска – не така, як у решті Porsche 911.

Крім того, передбачено повнокероване шасі, а за доплату доступні керамічні гальма. До речі, ціна Porsche 911 GT3 (992) стартує від 6 млн грн. Але наголосимо – стартує. З урахуванням опцій та особистих уподобань, купити такого красеня вдасться мільйонів за 8-9.

Ті, хто в темі, чудово знають, що однією з головних особливостей модифікації GT3 є не якийсь там бі-квадро-турбо-гібрид, а справжній атмосферник! Незважаючи на відносно скромний об'єм (4 літри), двигун трекового 911 розвиває 510 кінських сил.

Porsche 911 GT3 992 має чесний атмосферний двигун з вражаючими характеристиками

Динамічні характеристики значні, але не грандіозні, і це логічно - не через них купують цей спорткар. На вибір – 6-ступінчаста механічна КПП або 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями PDK.

Характеристики Porsche 911 GT3 992:

Потужність – 510 кінських сил (при 9000 об/хв)

Максимальний крутний момент – 470 Нм

Розгін до сотні - 3,4 секунди (з пакетом Touring - 3,9 с)

Максимальна швидкість – 318 км/год

Зазначимо, незважаючи на жахливий за європейським мірками стан доріг та фактичну відсутність цивілізованих закритих трас та треків, Porsche 911 GT3 має досить високий попит серед українських поціновувачів драйву та спорту.