Porsche Taycan

Porsche має на меті досягти вуглецевої нейтральності до 2030 року, і перший повністю електричний автомобіль, Taycan, має шалений успіх. Тепер у компанії планують вдосконалити технології, щоб наступні електричні моделі були ще кращими.

За даними Porsche, на акумуляторну батарею припадає близько 40% вуглекислого газу, що утворюється під час виробництва одного Taycan. Водночас від розміру батареї залежить багато чого, включаючи запас ходу та продуктивність. У Porsche кажуть, що більшість покупців відчувають занепокоєння щодо дальності, коли думають про електромобілі, і що баланс між продуктивністю та запасом ходу є надзвичайно важливим.

Згідно зі статистикою Porsche, більшість клієнтів проїжджають менше 80 кілометрів на день, а 80% поїздок, які відбуваються за тиждень, у сумі становлять менше 450 км.

Коли справа доходить до динамічних показників виявляється, що більша батарея не завжди означає вищу продуктивність. Завдяки тестуванням спеціалісти Porsche довели, що Taycan Turbo S з акумулятором ємністю 85,1 кВт/год і вагою 2419 кг може проїхати Nordschleife за 7:39,5 хвилин. Той же автомобіль з меншою батареєю ємністю 70 кВт·год має вагу 2310 кг, але проїздить трасу на сім десятих секунди довше.

Однак менша вага дозволяє легшому авто розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди, що на 0,02 секунди швидше, ніж модифікація з більшою батареєю.

При цьому менша батарея програє і коли справа доходить до високих швидкостей. Автомобіль з великим акумулятором розвиває швидкість до 200 км/год на вісім десятих секунди швидше.

Що все це означає? По суті, загальна економія ваги не обов’язково компенсує зниження потужності акумулятора. Глибокі дослідження також показали, що легші батареї можуть краще зменшити викиди вуглецю, але батареї середнього розміру забезпечують найкращу динаміку водіння та запас ходу.

Після низки тестів Porsche виявив, що акумулятор ємністю 100 кВт·год забезпечує найкращий баланс між часом заряджання, вагою, запасом ходу та продуктивністю, особливо в парі з 800-вольтовою системою зарядки постійного струму.