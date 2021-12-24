Porsche 911 Turbo

Кабріолети часто менш спритні та спортивні, ніж їхні побратими з жорстким верхом. Відсутність даху збільшує аеродинамічний опір, розкладна конструкція впливає на вагу автомобіля. Відео CarExpert на YouTube дає відповідь, наскільки велика різниця на прикладі Porsche 911 Turbo.

Обидва 911 ідентичні, їх серце – 3,8-літровий шестициліндровий двигун з подвійним турбонаддувом видає 572 кінські сили і 750 Нм крутного моменту. Потужність спрямовується через восьмиступінчасту коробку з подвійним зчепленням на всі чотири колеса. Єдина відмінність – це їх дахи та вага: купе важить приблизно на 60 кілограмів менше, ніж кабріолет.

Змагання з драг-рейсингу показують різницю у прискоренні. У першому заїзді з піднятим дахом кабріолета автомобіль проїхав 402 метри за 11,5 секунди в порівнянні з 11,4-секундним часом купе.

Друга гонка була з опущеним дахом, і чомусь обидва Porsche 911 Turbo показали однаковий результат - 11,1 секунди.

У наступному заїзді експериментатори вирівняли вагу автомобілів, додавши баласт до купе, і обидві машини знову покращують свій час, при цьому кабріолет 911 Turbo випереджає купе на 0,1 секунди. Кабріолет показує той самий 10,8-секундний час із опущеним дахом у наступному заїзді, хоча купе фінішує за 11,0 секунд.

У фінальній гонці машини міняються смугами, і купе знову перемагає, перетинаючи фінішну лінію за 10,9 секунди.

Висновки

Вибір пари 911 Turbo для цього тесту, можливо, був не найкращим прикладом, щоб підкреслити відмінності між жорстким верхом і кабріолетом. 911 Turbo є дуже швидким автомобілем в обох конфігураціях. Коло по гоночному треку могло б дати більше уявлення про відмінності двох авто, але тут надто багато залежить від пілота.