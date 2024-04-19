У 2023 році Юрій Іваськів керував Волинською митницею

Нещодавно призначений виконувач обов’язків начальника Івано-Франківської митниці Юрій Іваськів опублікував декларацію про доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Юрій Іваськів задекларував 411,5 тис. грн зарплати. Для порівняння – у 2022 році він заробив на митниці 460,6 тис. грн. На банківських рахунках в Юрія Іваськіва грошей нема, натомість готівкою він тримає 19,5 тис. доларів, 18 тис. євро та 170 тис. грн. У власності в.о. начальника Івано-Франківської митниці 3 земельні ділянки у Коломиї загальною площею 2,2 тис. м2, одну з яких він придбав у 2023 році за 97 тис. грн, та мопед Yamaha 2000 року випуску.

Дружина керівника Івано-Франківської митниці Ольга Іваськів задекларувала понад 1,3 млн грн доходу від підприємницької діяльності у 2023 році, натомість не вказала, скільки грошей тримає готівкою. В її власності квартира та нежитлове приміщення у Коломиї загальною вартістю 725,7 тис. грн і два автомобілі – Audi A6 2012 року випуску і вартістю 198 тис. грн та Jeep Cherokee 2006 року випуску за 120 тис. грн.

Нагадаємо, Юрія Іваськіва призначили виконувачем обов’язків начальника Івано-Франківської митниці 14 березня. З березня до жовтня 2023 року Юрій Іваськів керував Волинською митницею. На митниці він працює 25 років.